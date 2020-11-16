شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسرائيلية تصادق على إعلان إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الحكومة الإسرائيلية تصادق على إعلان إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر الذى عقد مساء اليوم الأحد صادق بالإجماع على "البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية" مع مملكة البحرين، في ختام عملية تطبيع بدأها البلدان قبل نحو شهرين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل دقائق من بداية التصويت: إن إقامة السلام والتطبيع مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان يشكلان إنجازا كبيرا لدولة إسرائيل".

Advertisements

وأضاف "نتنياهو"، أن هذا الاتفاق جاء نتيجة جهد طويل قمنا به على مدى سنوات، جهد لتوسيع دائرة السلام ولتحقيق سلام حقيقى ولإحلال السلام من أجل السلام".

وفى وقت سابق، أقر الكنيست الإسرائيلي، منذ قليل، اتفاقية السلام مع البحرين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وكالة أنباء البحرين ذكرت أن مجلس الوزراء البحرينى وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.

ووافق مجلس الوزراء البحرينى على إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، على أن لا يقل التمثيل في اللجنة عن درجة وكيل مساعد ويصدر بتسمية أعضائها قرار من رئيس اللجنة، وذلك فى ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.