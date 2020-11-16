وزارة الخارجية والمغتربين السورية تنعى وليد المعلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، وزير الخارجية وليد المعلم، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السورية اليوم الإثنين.
وولد الوزير وليد المعلم في 17 يوليو من عام 1941، وهو من مواليد العاصمة دمشق.
وتولى وليد المعلم وزارة الخارجية السورية في 11 فبراير عام 2006، و درس في المدارس الرسمية من عام 1948 ولغاية 1960 حيث حصل على الشهادة الثانوية من طرطوس.
وبعد ذلك التحق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1963 وهو حائز على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.
وزبر الخارجية السوري
وليد المعلم وزير الخارجية السوري
وليد المعلم
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