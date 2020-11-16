شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللواء عبد السلام الحاسى قائدا لقوات الصاعقة بالجيش الوطنى الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قرارا بتعيين اللواء عبدالسلام الحاسي قائدا لقوات الصاعقة، خلفا لقائد القوات الراحل الفريق ونيس بوخمادة .
وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الفريق بوخمادة كان قد توفي الأحد الماضي، متأثرًا بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة، كما قاد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته بمنطقة المقزحة .
وقرر رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للجيش الوطني عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق، فيما أصدر المشير حفتر، قرارًا يقضي باعتبار بوخمادة شهيدًا بالقوات المسلحة .
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