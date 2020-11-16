شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سوريا إلى 345 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 345 حالة، بعد إعلان وزارة الصحة السورية تسجيل 4 وفيات، و71 إصابة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة السورية أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 6684، بينها 2714 حالة شفاء، 49 منها سجلت اليوم الأحد.
وفى وقت سابق تعرضت سيارة عسكرية وحاجز لميليشيا (قسد) المدعومة أمريكيا لهجومين منفصلين في ريفي الحسكة الشرقي والرقة الغربي (شمال سوريا) ما أدى إلى وقوع عدد من مسلحيها بين قتيل وجريح.
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