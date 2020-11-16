شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: منتدى الحوار الليبى يفشل فى التوصل لآلية الترشح للرئاسة والحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر، تأكيدها أن منتدى الحوار الليبى يفشل بالتوصل لآلية الترشح للرئاسى والحكومة الموحدة.
وذكرت قناة العربية، أن منتدى الحوار الليبى يدرس نقل الحوار من تونس إلى سرت فى ليبيا.
وفى وقت سابق قالت البعثة الأممية لليبيا، إن جلسات الحوار الليبى في تونس ستختتم اليوم ولا تمديد، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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