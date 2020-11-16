شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ترد على إطلاق نار مصدره جبهة البوليساريو على طول الجدار الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت القوات المغربية إنها ردت على إطلاق نار مصدره جبهة البوليساريو على طول الجدار الأمنى، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق ذكرت وسائل إعلام، أن أنصارً لجبهة البوليساريو اقتحموا سفارة المغرب في إسبانيا. كانت مصادر رسمية، قالت الجمعة، إن المغرب قرر التدخل لإبعاد جبهة البوليساريو عن معبر الكركارات الحدودي الذي تسيطر عليه منذ ما يقرب الشهر، مما يمنع مرور الشاحنات التجارية المغربية نحو موريتانيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

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