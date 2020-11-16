شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تبعد مشتبه بهم قرب السياج الأمنى فى لبنان بإطلاق النار بالهواء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلى، أن عناصره أطلقت النار في الهواء بعد رصد مشتبه فيهما، اقتربا من السياج الأمنى مع لبنان.
ووفقا لموقع روسيا اليوم قال أفخاي أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إن جنودا من جيش الدفاع قاموا بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف المشتبهين، شملت إطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى: "بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة".
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