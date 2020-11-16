وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم

وأفادت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل، "بـوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".
هذا ولم تتضح أسباب الوفاة ولم ترد أي تفاصيل أخرى.
وليد المعلم من مواليد دمشق 1941، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.
تدرج المعلم في وزارة الخارجية السورية وعين سفيرا لسوريا لدى الولايات المتحدة وشارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1990 وحتى 1999.
تولى منصب نائب وزير الخارجية في يناير/كانون الأول عام 2005 وفي فبراير/شباط 2006 تولى منصب وزير الخارجية وحتى وفاته اليوم.
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