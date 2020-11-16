كورونا يحول عمدة إيطاليًّا إلى راعي أغنام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يحول عمدة إيطاليا إلى راعي أغنام

الإثنين 16 نوفمبر 2020

الخليج 365

قرر عمدة بلدية إيطالية مساعدة أحد مواطني قريته المصاب بفيروس كورونا المستجد بالاعتناء بأغنامه بدلاً منه.



بدأ الأمر عندما وجد جاسبارى جيانكالونى، رئيس قرية بتروسينو بجزيرة صقلية، نفسه مسؤولا عن أغنام لمدة يوم كامل بعد إصابة مواطن بالقرية وعائلته بالكامل بكورونا.

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ويبدو أن عمدة بتروسينو لم يجد طريقة أفضل لمساعدة راعي الغنم أنطونيو، سوى القيام برعي أغنامه حتى ولو ليوم واحد فقط، وفقاً لموقع " TGCOM24" الإيطالي.

"تجدوني اليوم بين الغنم والحملان والماعز لأن أنطونيو الراعي طلبني وهو يائس للغاية خوفاً على أغنامه، بعد علمه أنه مصاب وعائلته بأكملها بالفيروس التاجي"، هكذا جاء منشور العمدة عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".

وأضاف: "لم يتمكن أنطونيو من العثور على أي شخص لرعاية قطيعه، فركضت على الفور إلى الحظيرة".