عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر يغلق حساب وزير النفط الإيراني

الإثنين 16 نوفمبر 2020

الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الأحد، إن شركة تويتر أغلقت حساب وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه بعد فرض عقوبات أمريكية عليه.



وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن ”تويتر حجب الحساب الرسمي لوزير النفط الإيراني في انتهاك لحرية التعبير بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت في أواخر تشرين الأول أكتوبر الماضي“.

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وقال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، رداً على العقوبات الأمريكية ضده، إن هذه العقوبات هي ردة فعل انفعالية بسبب فشل واشنطن في تصفير الصادرات الإيرانية.

واعتبر زنغنه، أن ”عصر الأحادية قد ولى وصناعة النفط الإيرانية لن تتوقف ولا أملك أي مال في الخارج لكي يتم حظره وروحي ونفسي فداء لإيران“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على النفط الإيراني، بعد انسحابها من الاتفاق النووي في 8 أيار مايو 2018، ثم شددتها عبر فرض حظر تام على الصادرات النفطية الإيرانية، في 2 آيار مايو 2019، بهدف تصفير هذه الصادرات ومنع الدول من مواصلة شراء النفط من إيران.