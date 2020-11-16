شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المحاسبة»: 4 إجراءات حاسمة لإحكام الرقابة على المال العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الديوان العام للمحاسبة على أهمية تحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام من خلال تطبيق 4 آليات إضافية وذلك في إطار العمل على إحكام الرقابة على المال العام بشكل دقيق.

وتشمل تلك الإجراءات الأربعة تفعيل دور المراجعة الداخلية للمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الرقابة الذاتية والمساءلة والشفافية من قبل الجهات الحكومية، بجانب إنشاء لجان مراجعة مستقلة في القطاع العام، وإعداد لائحة موحدة لآليات الحوكمة، وفقا لـ”المدينة”.

وأوضح الديوان العام للمحاسبة أن الخطوات الأربع ستكون مكملة لبعضها البعض في تعزيز الرقابة الشاملة والحوكمة. كما أنها ستسهم أيضًا في رفع مستوى الرقابة الذاتية والشفافية العالية من قبل مختلف القطاعات الحكومية.