شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «المطلق»: الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السنة.. وهذا ردّ العلامة «الفوزان» على من يشكك بـ«الصحيح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء فضل الإمام البخاري على الأمة وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر ردًا على كلام المشككين بصحيح البخاري.

وقال الشيخ “المطلق”: “الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السُّنة أجمعت الأمة الإسلامية على إمامته وعدالته وحفظه وإتقانه وفقهه وعلى مكانة كتابه حتى اتَّفقوا على أنَّه أصح كتابٍ بعد القرآن.

وتابع: “قال إمام الأئمة ابن خزيمة: «ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري»”.

ومن جانب آخر؛ تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على المشككين في صحيح البخاري يقول فيه : “أصح كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل، وإما منحرف والعياذ بالله”، وأضاف ردًا على سؤال عن كثرة أحاديث النبي ﷺ رغم حياته القصيرة: “حياة النبي ﷺ ليست مثلك، فالنبي ﷺ بورك له في علمه وعمله وفي دعوته”.

Advertisements

من ناحيته، قال الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي:” إن أصح كتاب بعد كتاب الله -عز وجل- هو صحيح البخاري باتفاق أهل العلم قاطبة، ثم أمام هذا الطوفان العارم تجد من يطعن في البخاري ويشكك فيه ويدعو لتشكيل لجان لتنقيحه وتمحيصه وهذا عين الجهل، ولكن من لم يعرف أحوال هؤلاء العلماء لا يعلم مقدار ما ورثونا من علوم”.

وتابع “العصيمي”، إن الجهل بعلماء الإسلام يُبين الواجب على طلبة العلم من ان يتزودوا بالعلم الأصيل وأن يتفقهوا في علوم الإسلام وأن يبينوا للناس الدين ويذبوا عن حياض الإسلام.