شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تبدأ إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إيداع معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين، حيث تم رصد وصول المعاش للمستفيدين عبر رسائل نصية ويتوالى الإيداع طوال اليوم.
وكانت الموارد البشرية قد جددت دعوة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني، حيث حددت الوزارة يوم 20 نوفمبر الجاري موعدًا لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان.
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