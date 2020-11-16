شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات والمقاييس»: 6 أنواع من السيارات ممنوع استيرادها للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الاثنين، مجموعة من أنواع السيارات الممنوع استيرادها للمملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن السيارات الممنوعة استيرادها تتمثل في المستخدمة لأغراض أمنية وأغراض أجرة التاكسي والمعدلة المقود من اليمين إلى اليسار والتي سبق أن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب.

Advertisements

وأضافت هيئة المواصفات والمقاييس أن المنع يشمل السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود والموسومة بـ”سالفاج” وهي التي تعرضت لأضرار كبيرة والخردة.

وأشارت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنه يمكن الاستعلام عن السيارة قبل استيرادها من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا).