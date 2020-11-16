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حريق هائل بمسجد تاريخي في إسطنبول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حريق هائل بمسجد تاريخي في إسطنبول

الإثنين 16 نوفمبر 2020

حريق هائل بمسجد تاريخي في إسطنبول

الخليج 365

اندلع، الأحد، حريق هائل بأحد المساجد بالجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية.

 

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، اندلع الحريق بمسجد "فانيكوي" التاريخي بشارع أوسكودار بالجانب الآسيوي من إسطنبول. 

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وأشارت المصادر إلى أن سبب الحريق لا يزال غير معروف، وأن فرق الإطفاء تدخلت من البر والبحر للسيطرة على الوضع.

 

وأسفر الحريق عن وقوع أضرار كبيرة في المسجد، وأشارت المصادر إلى أنه تم إرسال فرق الإطفاء إلى الموقع من البر والبحر.

 

يذكر أن مسجد فانيكوي التاريخي تم بنائه في شارع فانيكوي في أوسكودار من قبل محمد أفندي عام 1665.

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