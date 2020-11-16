الولايات المتحدة تسجل 155,708 إصابة مؤكدة و1,252 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 155,708 إصابة مؤكدة و1,252 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,846,373 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 244,810 حالة وفاة.

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