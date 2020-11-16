الجيش المغربي: قمنا برد حازم على "استفزازات" البوليساريو

الرباط- سبوتنيك. وعبر حسابها على موقع "فيسبوك" قالت القوات المسلحة المغربية إن:" عناصر القوات المسلحة الملكية ردت على استفزازات مليشيات البوليساريو على طول الجدار الأمني".

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وأضاف الحساب:" أنه وتنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس".

وتابع:" منذ 13 نوفمبر قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية".

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من جانبه نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صحة ما يروجه إعلام جبهة البوليساريو من قبيل سقوط قتلى وجرحى إثر العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية الجمعة الماضية.

وقال العثماني خلال مهرجان خطابي رقمي نظمه حزب العدالة والتنمية تثمينا للعملية العسكرية التي نفذها الجيش المغربي:" البوليساريو ضعيفة وتحاول تزييف الوقائع ونشر الأخبار الكاذبة".

وشهدت منطقة معبر الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، يوم الجمعة تبادل إطلاق نار بين الجيش المغربي، والجيش الصحراوي، بعد تدخل الأخير "لمنع قمع المدنيين"، حسب تصريحات السفير الصحراوي بالجزائر لوكالة سبوتنيك.