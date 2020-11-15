شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تُعلن عن فرصة استثمارية بمنفذ البطحاء الحدودي .. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر فرصة استثمارية بمنفذ البطحاءالحدودي وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر. وقال الهيئة إن الفرصة تتمثل في تأجير محطة وقود بكامل مرافقها ومبانيها وساحاتها والعائد لها بمنفذ البطحاء يمين الطريق باتجاه محافظة سلوى وفقًا للشروط المعدة لذلك موضحة المواعيد الرسمية في الإنفوجراف التالي:

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