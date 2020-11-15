مصر... "الأرصاد" تنشر خريطة الأمطار المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة

وقالت الأرصاد إن هناك تراجعا في حدة الطقس غدًا الإثنين، بعد حالة الاضطراب في الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد منذ مساء يوم الجمعة.

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وبدءاً من الغد تقل حده سقوط الأمطار؛ حيث يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلا، كما تظهر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وتكون خفيفة على بعض مناطق من الدلتا.

والإثنين، تشهد السواحل المصرية بما في ذلك مدن الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح والعريش أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تكون الأمطار خفيفة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

والثلاثاء، يستمر التحسن في الطقس إذ تسقط أمطار خفيفة على المدن الساحلية وكذلك على محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وهي الحالة التي ستستمر تقريبا الأربعاء.

أما الخميس، فتشهد الإسكندرية والسلوم ومطروح ورشيد أمطار من متوسطة إلى غزيرة تقل حدتها إلى متوسطة على دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق بالوجه البحري بينها كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وهي الحالة ذاتها في حلايب وشلاتين وراس بناس.

والجمعة، تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدن الساحلية ومن خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري.

والسبت تشهد المدن الساحلية أمطار من خفيفة إلى متوسطة، فيما يتوقف هطول الأمطار على مدن الدلتا والوجه البحري.

وشهدت مدينة المنصورة مساء أمس، تجمع كميات كبيرة من الأمطار، خاصة فى المناطق المنخفضة، مما أدي إلى بطء وتوقف حركة السير به.

كما تعرض عدد من المنازل للغرق فى بعض المناطق الشعبية بمدينة المنصورة وطلخا ومركز المنصورة.

وكان أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد أعلن تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات نتيجة لسوء الاحوال الجوية، وجه رؤساء مجالس المدن والأحياء بالتحرك نحو رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسير حركة المرور بالشوارع.