السعودية... تفاصيل التسجيل في برنامج الابتعاث التابع لشركة "نيوم"

ونيوم شركة حكومية تأسست في يناير/كانون الثاني 2019 لتولي عمليات تطوير منطقة نيوم التي تطل على البحر الأحمر شمال غرب السعودية، وتشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية.

وقالت الشركة في بيان إنها فتحت باب التسجيل في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

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وأشارت إلى أن باب التسجيل سيبقى مفتوحا حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ودعت نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى تقديم طلبات التسجيل عن طريق موقعها من خلال الرابط.

وقالت الشركة إن برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف الموهوبين من أبناء وبنات المجتمع المحلي، يقدم فرصة الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعات محلية أو من أفضل 100 جامعة في العالم، حيث يعتبر البرنامج أحد أهداف نيوم للعمل على تطوير وتجهيز الكوادر المحلية وإعدادهم للعمل في أحد قطاعات نيوم أو الشركات المشغلة لها.

وأوضحت أن رحلة الطلاب تبدأ بالسنة التحضيرية لمدة عام في مدينة تبوك ضمن برنامج بالشراكة مع جامعة فهد بن سلطان، وعند اجتياز السنة التحضيرية سينطلق الطلاب لإتمام دراستهم في جامعة فهد بن سلطان في تبوك أو في واحدة من أبرز الجامعات في دول عديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، وسويسرا.

ويتيح البرنامج فرصة الابتعاث في العديد من المسارات الدراسية ومنها، التخصصات الرياضية، وعلم الروبوتات، وعلم وتحليل البيانات، والتحول الرقمي، والتخصصات الصحية، وهندسة الطيران، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون شاغلًا لأي وظيفة وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية، وأن يكون من منطقة نيوم أو تبوك، وألا يزيد عمره عن 18 عاما.

كما يشترط، الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث، وألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من 6 أشهر، وألا يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم.

وتنص الشروط أيضا على حصول المتقدم على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات، وأن يكون لائقًا طبيًّا، وتنطبق عليه لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم، فضلا عن اكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل.