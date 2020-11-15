توافق شرعي بين الوزير آل الشيخ وكبار العلماء في ارهابية الإخوان

تمر الأيام والأمة الإسلامية تعيش آلاما وأحزانا ، حروب مدمرة ، وعقول متحجرة ، منشؤها تحزبات وانتماءات لإتجاهات جعلت نفسها في موضع التقديس.

إن هذه التحزبات تستعمل النفوذالفكري تارة والعسكري تارة لتحقيق اهدافها مهما تكلفها الأرواح والأموال .

وعنددراستتا في استخدام العنف والنفوذ العسكري في تاريخنا نجد أن اخوان المسلمين منذ تاسيس جماعتهم إلى يومنا هذا يسجلون رقما قياسيا كبيرا لدى العالم بأسره ، وذلك في تنفيذ الوصايا التي وضعها المؤسس حسن البنافي مصر التي تشير إلى استخدام القوة باسم الجهاد للوصول إلى الحكم .

بعد ماتبينت خطورة الجماعة في مصر تم حظرها كليا وفر الكثير من أعضائها إلى الخارج بحثا عن ملاذ لتوزيع التطرف والإرهاب ، فكان النصيب الأكبر لدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ، بلاد الحرمين الشريفين التي تضم المدينتين العظيمتين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فبحسن ظنها للمسلمين جميعهم استغل التنظيم الارهابي الإخواني الفرصة للإلتحاق بالسلك الاداري بشتى أنواعه لتنفيذ المخططات الإخوانية .

كان الملك فيصل -رحمه الله – بتواضعه وكرمه يرى تقديم الخير للمسلمين أعظم امر يجب القيام به ، ولكن المنتمين للإخوان بعد ما سيطروا على المناحي التعليمية في الجامعات تحديدا في عقدي السبعينات والثمانينات ، وكذلك على المنابر الإعلامية خاصة ، توسعت دائرتهم ، وقويت شوكتهم في التدبير لزعزعة أمن المملكة والإنقلاب على قيادتها .

وبعد حرب الخليج فاقت المملكة العربية السعودية مؤامرة الإخوان ضدها للموقف العلني معارضة دخول القوات العالمية لإعادة الشرعية في الكويت ، فتحركت المملكة بالتحذير من شرهم فطويت صفحتهم في السعودية بعد ما كان لهم نفوذ اداري خاصة في السلك التعليمي .

وللإخوان دور كبير في تبني سياسة التطرف في أنحاء العالم، فمامن بلد دخلوه إلا وكان التحريض منهم للمسلمين في ذلك البلد ضد السلطة ، لأن سعيهم إقامة سلطة يكون مرشدها منفذا للتعليمات التي وضعها المؤسس .

والقارة الأوروبية لم تسلم من أمرهم ، فهم الذين فروا من ديارهم إلى أوروبا وآوتهم أوروبا ومنحتهم وظائف ومساكن بل وصل الى الامر إلى المواطنة ، ومع ذلك لم يروا ذلك شيئا في المقابل بالمثل ، ولكنهم أرادوا تحويل البلاد التي تسودها العلمانية إلى الأسلمة ، فمن هنا وقع الخلاف بينهم وبين الحكومات الأوروبية ، فكانوا سببا بإضاعة كثير من الحقوق عند المسلمين ، وصار كثير من المسلمين اليوم ينظر إليهم الأوربيون نظرة احتقار وكراهية .

لقد كان في فرنسا بعد الحرب العالمية الاولى والثانية المسلمون لم يكونوا يتضايقون أبدًا بل كانوا آمنين مطمئنين ، ولكن بعد ظهور التنظيمات الفكرية المنتمية إلى الاخوان والداعية إلى تغيير أنظمة الحكم ، لقي المسلمون إلى اليوم أضرارا كثيرا جراء تلك التنظيمات حيث هناك اليمين المتطرف المعادي للإسلام استغل الفرصة للوقوف ضد الإسلام دون التمييز بين المسلم المعتدل الداعي إلى الوسطية والتعايش السلمي وغيره ممن يحمل سلاح العنف ونفس الكراهية والبغض لغيره .

ونحن في هذا الوقت لاننسى دو ر معالي وزير الشؤون الإسلاميةوالدعوة والإرشاد السعودي الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ – حفظه الله- الذي لعبه منذ اكثر من عشرين عاما في اتخاذ موقف علني صريح ضد الجماعة في التصدي لنشاطاتها داخل المملكة عبر الوسائل الفكرية من تأليف ومحاضرات ودورس ومشاركات إعلامية مما أدى إلى تعرضه للإيذاء ماديا ومعنويا إلى أن أتم إسنادالشؤون الإسلامية إليه فاستطاع بعبقريته الفذة ، وبخبرته العميقة تنقية أجواء الوزراة من خلايا الفكر الاخواني المتطرف فنالت الوزارة ثقة وتقدير لإجله أمام العالم فشهدت الخارجية الامريكية للملكة نجاحها في مكافحة التطرف والإرهاب وذلك بفضل الله ثم بجهود الوزير عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله .

ومن الأسف الشديد كان ينبغي أن يكون هناك حسن الجوار بين قطر والسعودية في المنشط والمكره للعلاقة القديمة بينهما ولكن توترت العلاقة لاختيار الإخوان قطر عاصمة لهم فآوتهم قطر وقدمت لهم التسهيلات من إقامة وإعلام يتمثل في الجزيرة للتحريض ضد المملكة العربية السعودية وذلك في تهديد أمنها واستقرارها فكانوا سببا للمقاطعة بينهما .

وكذلك العاصمة الثانية لهم تركيا بزعامة أوردغان بعد مافشل في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي لم يجد طريقا للم جرحه الا احتضان زعماء الارهاب وقادة التطرف في تركيا بإصدار فتاوى التكفير واستباحة الدماء وتهديد أمن الحرمين الشريفين انتقاما من موقف المملكة العربية السعودية تجاه الاخوان .

وبعد ماقامت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بدراسة وتأمل وفق المنظور الشرعي لما يحقق الأمن والإستقرار أصدرت بيانها الثابت على (أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لاتمثل منهج الإسلام ، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف ، وتتستر بالدين وتمارس مايخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب ، محذرة الجميع من هذه الجماعة وعدم الإنتماء إليها أو التعاطف معها ).

فمن خلال قراءة البيان المتمثل في موقف كبار العلماء الذين هم يحملون راية العلم من الرواية والدراية في أرض الحرمين الشريفين أقدس البقاع يتبين لنا أن الموقف أتى ليكمل ويجسد دور الوزيز عبد اللطيف آل الشيخ منذ فترة طويلة في تنكية الاجواء الدعوية ، والتصدي لكل ما يهدد أمن المملكة العربية السعردية قبلة المسلمين جميعا .

فمن حق القيادة السعودية العظيمة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله – تنفيذ البيان وذلك لشعورهما بمسؤوليتهما نحو الإسلام والمسلمين في حماية أمنهم واستقرارهم .

بقلم الشيخ : نورالدين محمد طويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بمدينة درانسي شمال باريس في فرنسا