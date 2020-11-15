شكرا لقرائتكم خبر عن توفي منهم 7 أشخاص .. مصاب ينقل عدوي كورونا لـ 176 في حفل زفاف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي ‎لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من خطورة التساهل في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال إن أحد المصابين بفيروس كورونا نقل العدوي إلى 176 شخصًا في مناسبة مجتمعية، وتوفي على إثرها 7 أشخاص بعد ذلك لم يحضروا الحفل وإنما اكتسبوا العدوى من أشخاص حضروا المناسبة الاجتماعية.

وأشار العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، أن الأرقام التي تم وضعها كحد للتجمعات والبروتوكولات في أماكن العمل والمناشط الاجتماعية مبنية على خبرات ودراسات علمية.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل وضع الكمامات والمداومة على غسل اليدين وترك المسافات الأمنة بين الأفراد.