الحرس الثوري الإيراني يكشف أسباب إرسال أقوى وأشجع قادته إلى العراق

وأكد سلامي خلال لقائه بوزير الدفاع العراقي على حتمية الانتقام لقاسم سليماني، مؤكدا على الدور الهام الذي لعبه سليماني وأبو مهدي المهندس في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
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وقال سلامي: "بالطبع نحن على يقين من أن أبناء العراق الكبير سيثارون لدم قائدهم الرشيد أبو مهدي المهندس"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
ونوه سلامي إلى أن قاسم سليماني لعب برفقة أبو مهدي المهندس الدور الأكثر حسما في القضاء على تنظيم "داعش"، وأنه أحبط المخططات الأمريكية في المنطقة.
وبين سلامي أن نجم سليماني قد بزغ من العراق كقائد لحركة المقاومة مشيرا إلى أن الأمريكيين ما كانوا "يتحملون أن يشاهدوا هذا البريق ومن هنا بذلوا مساعيهم للقضاء عليه".
وكشف سلامي عن الأسباب التي جعلت إيران ترسل خيرة قادتها إلى العراق، وهو أن العراق يحتضن "مراقد الأئمة"، وأن "أمنيتنا للعراق أن يكون دولة حرة ومستقلة ومتكاملة وعظيمة وآمنة وقوية".
وقال سلامي: "إن طرد الأمريكيين من العراق يجب أن يتم وفقاً لقرارات مجلس النواب العراقي وهذه هي الإرادة العامة للشعب العراقي".
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