البرادعي يقدم "روشتة المنطقة": لا داعي لاختراع العجلة

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي، بحسابه على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

وقال البرادعي: "روشتة منطقتنا كما أراها: وقف الحروب ونبذ العنف- مفهوم واضح للأمن القومي- التوافق على القيم الأساسية- تعليم متميز- رعاية صحية واجتماعية للجميع- الاستثمار في العلم والتكنولوجيا- تكامل اقتصادي- نظام حكم قائم على احترام حقوق الانسان والشفافية والمحاسبة".

وختم البرادعي تغريدته بالقول "لا داعي لاختراع العجلة".