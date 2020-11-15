جاء ذلك في تغريدة للبرادعي، بحسابه على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد.
وقال البرادعي: "روشتة منطقتنا كما أراها: وقف الحروب ونبذ العنف- مفهوم واضح للأمن القومي- التوافق على القيم الأساسية- تعليم متميز- رعاية صحية واجتماعية للجميع- الاستثمار في العلم والتكنولوجيا- تكامل اقتصادي- نظام حكم قائم على احترام حقوق الانسان والشفافية والمحاسبة".
وختم البرادعي تغريدته بالقول "لا داعي لاختراع العجلة".
كانت هذه تفاصيل خبر البرادعي يقدم "روشتة المنطقة": لا داعي لاختراع العجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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