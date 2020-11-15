شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 185 ألف عبوة تجميل منتهية الصلاحية داخل شقق سكنية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، رصد شقتين سكنيتين تخزن منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية بالرياض.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “بالتعاون مع الحملة الأمنية، رصدت الغذاء والدواء في الرياض شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وأضافت الغذاء والدواء أنه تم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة وإغلاق المنشأتين وجاري استكمال الإجراءات اللازمة.