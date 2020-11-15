شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حصيلة ضحايا كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم عند 54 مليونا و46 ألفا و529 شخصا حتى الساعة 1344 بحسب التوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد.

كما استقر إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ، عند مليون و313 ألفا و201 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء. وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو.

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