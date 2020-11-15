مقتل وإصابة عدد من مسلحي "أنصار الله" بقصف لطيران التحالف العربي على مواقع بصعدة

القاهرة– سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على تويتر، بأن "طيران التحالف استهدف تجمعات تابعة للحوثيين خلف مركز مديرية بَاقِم في محافظة صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات القتالية".

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم أنصار الله، أن التحالف العربي شن غارة جوية على منطقة الفَرع في مديرية كِتَاف شرقي صعدة.

واتهم "أنصار الله"، الجيش السعودي بشن قصف مدفعي على منطقة آل عبدل في مديرية قَطابِر شمال غربي صعدة الحدودية مع السعودية، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى ورجل.