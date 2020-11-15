الجيش الإسرائيلي يكشف عن حادث أمني على حدود لبنان استدعى تحركه

وقال الجيش في بيان على تويتر: "قبل وقت قصير قام مقاتلو الجيش الإسرائيلي بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبهين، والتي تضمنت إطلاق نار في الهواء".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذا التحرك جاء "بعدما رصدوا (الجنود) شخصين مشتبه فيهما اقتربا من السياج الحدودي مع لبنان".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "لن يسمح بأية محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل".

وأمس السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلقاء القبض على مشتبه به عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونشر أدرعي تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" جاء فيها: "رصدت قوات جيش الدفاع، قبل وقت قصير، شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بالقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية عبر "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أسقطت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وكانت الطائرة بدون طيار تحت المراقبة طيلة الحادث، ولم يكن هناك أي خطر على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والمناطق المجاورة".

ويسود التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"، بعد مقتل عنصر تابع للأخير في قصف منسوب لإسرائيل بمحيط مطار دمشق الدولي في يوليو/تموز الماضي.