السعودية... دعوة عاجلة من "الموارد البشرية" بشأن تحديث الضمان

ودعت الوزارة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي تبقى (5) أيام على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر وسهولة عبر الرابط".

وأكدت الوزارة أن على مستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم قبل موعد 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الذي سبق وحددته كموعد لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان.