حمدالله ومايكون ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد عن التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب، والتي ضمت نجمي النصر، المهاجم عبدالرزاق حمدالله، والمدافع مايكون ضمن ستة لاعبين نجحوا في الوصول إلى قائمتين مختلفتين.

وتشمل هذه التشكيلة أفضل اللاعبين بحسب شركة أوبتا للإحصائيات، إلى جانب أفضل اللاعبين بحسب تصويت الجمهور الذي استمر على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.

ونجح ستة لاعبين في الوصول إلى كلتا القائمتين، وهم المهاجمين عبدالرزاق حمدالله «النصر» وبغداد بونجاح «السد»، والمدافعين مايكون «النصر» وشجاع خليل زاده وسعيد آغائي «بيرسيبوليس»، إلى جانب زميلهم، حارس المرمى حامد لاك.

ونشر الموقع الإلكتروني للاتحاد القاري احصائيات بعض اللاعبين والتي ذكر فيها أن مايكون تمكن خلال مشاركته في البطولة حتى الآن من قطع الكرة 34 مرة، وتشتيتها 21 مرة بالرأس، بالإضافة إلى التفوق في 22 كرة هوائية وإيقاف المنافس 7 مرات.

ونجح مايكون في الحصول على النسبة الأكبر من أصوات الجمهور في مركز قلب الدفاع، وذلك بعدما تصدر العديد من الإحصائيات الخاصة بالمدافعين.