شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تُعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر (5) وظائف في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

–مفتش سلامة مقصورة الركاب

المتطلبات: حاصل على رخصة ملاح جوي مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

–مفتش سلامة الملاحة الجوية

المتطلبات: دبلوم (مراقبة جوية، أنظمة ملاحية، طيران، علوم طيران، سلامة طيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

–مفتش السلامة الأرضية

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة صناعية، علوم طيران، إدارة طيران) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

–مفتش صلاحية الطيران

المتطلبات: حاصل على رخصة صيانة طائرات (لا يشترط الخبرة).

–مفتش عمليات الطيران

المتطلبات: حاصل على رخصة طيران بعدد ساعات لا تقل عن (2000) ساعة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

– مهارات في كتابة التقارير.

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.

– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.

– بدل نقل.

– مكافأة شهر رمضان.

– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/3/29هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:http://bit.ly/35tu5yFفي موعد أقصاه (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.