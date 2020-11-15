"الكاظمي"و "بلاسخارت" بحثا الانتخابات المبكرة وملف النازحين

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيدة جينين بلاسخارت.
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وأوضح البيان أن اللقاء بحث السبل الكفيلة لإقامة الانتخابات المبكرة في العراق، في يونيو/ حزيران المقبل، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي.
وأضاف البيان أن اللقاء تضمن أيضاً مناقشة ملف النازحين والجهود الحكومية والأممية المبذولة، لحسم هذا الملف بالشكل الذي يضمن عودة سريعة لجميع النازحين، وينهي معاناتهم ويحفظ كرامتهم.
يذكر أن أطيافا عراقية شتى تنتظر الانتخابات المبكرة المزمعة في يونيو/حزيران 2021، حيث يرى فريق أن الانتخابات ستؤدي لخلاص العراق من أزماته السـياسـية أو وضعـه فـي أزمـة دائمـة، بينما يرى فريق آخر أن "الأمل بالتغيير من خلال الانتخابات القادمة ليس في محله.
وكان رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، قد أكد إن قانون الانتخابات العراقي بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه.
ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: " قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه، ينبغي إعادة النظر به فورا وإشراك الاتحادات والنقابات والمحتجين السلميين في الراي، وإلا فلا داعي لانتخابات تكرس نكبة أبناء شعبنا والأجدى صرف المبالغ المرصودة لها على أبناء شعبنا الجريح كرواتب ومعونات".
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