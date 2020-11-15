أول ظهور لصواريخ "إسكندر" الباليستية… الجزائر تستعرض قدراتها العسكرية في فيديو خاص

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ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن الصاروخ ظهر لأول مرة خلال الدقيقة الثانية من تقرير وزارة الدفاع الذي يحمل عنوان "إلا أرض الجزائر".

وأضافت: "خلال الفيديو ظهر لأول مرة صاروخ إسكندر الباليستي وهو صناعة عسكرية روسية"، مشيرة إلى أن أقصى مدى لصواريخ إسكندر الباليستية التكتيكية هو 280 كيلومترا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "هذه الصواريخ هدفها تدمير انظمة الدفاع الجوى والصاروخى للعدو، وكذلك المعدات العسكرية الواقعة ضمن نطاق الصواريخ".

ويتحدث التقرير الذي نشرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن أن "حدود الجزائر الوطنية خط أحمر وأن سيادة الجزائر مبدأ مقدس"، وأضاف: "جيشنا الوطني الشعبي سليل المجاهدين في كل شبر من هذه الأرض الغالية، سيدافع عنها وعن شعبها حاميا لحدودها".

وأكد تقرير الدفاع الجزائرية أن "الجيش مستعد وجاهز لضرب ودحر كل طامع، وكل باغ معتد"، مضيفا: "دفاعاتنا صخرة حجر عندها كل الأطماع تنكسر وأمننا القومي لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، بل يرتبط بحدودنا الأمنية التي تراعي التعامل مع مختلف التهديدات".