محمد بن سلمان: المملكة بين أفضل 10 دول في التعامل مع تبعات كورونا

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ايلاف من الرياض: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريح نقل من وكالة واس عقب كلمة العاهل السعودي الملك سلمان لمجلس الشورى السعودي ، أن "المملكة استطاعت في أقل من 4 سنوات فقط أن تحقق إنجازات غير مسبوقة"، منوهاً بأن السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصادات العالم، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه" مؤكدا سموه أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أنه "نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية"، مؤكداً أن "السعودية أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا ". وأوضح ولي العهد السعودي عن تفاؤله بأن "وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين ".

كما شدد على أن المملكة حققت "نمواً متسارعاً في السنوات الثلاث الماضية"، مفيداً بأن "هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن". وأشار إلى أن "الحكومة أعادت هيكلة عدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط"، منوهاً بأن "نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ إجمالي تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية بما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية".