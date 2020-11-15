"كبار العلماء" السعودية تصنف جماعة الإخوان إرهابية

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ايلاف من الرياض: صنفت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، "لا تمثل منهج الإسلام"، حسب البيان الصادر من هيئة كبار العلماء.

وقالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والتي يرأسها مفتي المملكة، حسب ما ورد في البيان، إن جماعة الإخوان "تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدى ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وحذرت الهيئة في بيانها الصادر من "الجماعة"، ودعت إلى "عدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها هيئة كبار العلماء في المملكة تجاه جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها دول عربية عدة من بينها الإمارات ومصر "جماعة إرهابية".

وكانت وزارة الداخلية السعودية في مارس 2014، صنفت جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي ضمن أول قائمة من نوعها تضم عدداً من المنظمات داخل وخارج المملكة، وشملت القائمة، التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية حينها تنظيم القاعدة وفروعه في جزيرة العرب واليمن والعراق، وتنظيم الدولة في العراق والشام "داعش"، وجبهة النصرة في سوريا، وحزب الله في السعودية، وجماعة الحوثي.

وحذرت الداخلية في بيان رسمي، آنذاك، السعوديين والمقيمين في المملكة من عواقب تقديم أي دعم من أي نوع، حتى لو كان بالتعاطف، للجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب.

يذكر أن حركة الإخوان انعكست أفكارها بالمساهمة بنشوء تيارات إسلامية في الأوساط السعودية قريبة من فكر الإخوان مثل السرورية و الصحوة وكانت ذات تأثير مباشر من خلال السيطرة على المراكز الصيفية والحلقات القرآنية في المساجد .

ويرى مختصون بدراسة الجماعات الإرهابية أن جماعة الاخوان الإسلامية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في ظهور العنف والإرهاب في السعودية وبالأخص أفكار سيد قطب أحد رموز الاخوان وابرز مفكريها وتيار القطبية داخل الجماعة وان هذه الأفكار شكلت جزء من أدبيات تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الجهادية الإرهابية.