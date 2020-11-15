الديوان الملكي البحريني ينعى رئيس الوزراء

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توفي الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين. ونعى الديوان الملكي البحريني رسميا الفقيد الذي توفي صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية.
وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.
وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.
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