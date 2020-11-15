انطلاق قناة الشرق الاخبارية العربية اليوم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ايلاف من الرياض: تنطلق مساء اليوم قناة الشرق الاخبارية ، القناة التي تتعاون المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية لتوفير محتوى اقتصادي باللغة العربية للجمهور المهتم بقطاع الأعمال والاقتصاد ولصناع القرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، من خلال خدمة “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ”.

يرأس القناة نبيل الخطيب المدير العام السابق لشبكة العربية الإخبارية بمنصاتها وقنواتها الإخبارية "العربية" و"العربية الحدث"، ويملك خبرة عملية ومهنية كبيرة تجلت في بصماته في جميع المؤسسات التي عمل بها سابقاً، في الإعلام العربي، وتتخذ القناة دبي مقرا ً لها في مركز دبي المالي العالمي فيما سيكون مكتبها في الرياض في حي السفارات ويرأس مكتبها في الرياض الصحفي السعودي خالد المطرفي والذي يملك خبرة صحافية كبيرة في عدد من الصحف السعودية كالمدينة والوطن مرورا برئاسة مكتب قناة العربية في الرياض لسنوات عديدة .

وتملك القناة مكتبا ً في واشنطن اضافة إلى مكاتب موزعة في عواصم المنطقة والعالم.

القناة تعاقدت مع عدد من الإعلاميين العرب كزينة يازجي من سوريا ومعتز الدمرداش من مصر ، رشا الخطيب من لبنان، وهديل عليان من فلسطين.

شركة الشرق للخدمات الإخبارية مملوكة من قبل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي خدمة إخبارية متعددة المنصات توفر تغطية على مدار الساعة في العالم العربي وخارجه. وتعتبر خدمة “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ” بما فيها من أخبار وتحليلات وبيانات الأسواق عنصرا أساسيا للتغطية الاقتصادية في القناة الجديدة. ويعتمد اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ على التغطية الشاملة لبلومبرغ مع أكثر من 2700 صحفي ومحلل منتشرين حول العالم.

يتاح لفرق التلفزيون والمنصات الرقمية وخدمة الذكاء الإصطناعي في خدمة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ الحصول على محتوى بلومبيرغ الواسع من معلومات عن المال والاقتصاد والتحليلات وبيانات الأسواق إضافة إلى نشر أخبار مترجمة من منصات بلومبيرغ.