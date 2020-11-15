واشنطن توافق رسميًا على بيع الإمارات مقاتلات إف-35

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واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء أن الولايات المتحدة وافقت رسميا على بيع الإمارات العربية المتحدة أسلحة من الجيل الاحدث وخصوصا خمسين مقاتلة شبحا من طراز إف-35 بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار. وقال بومبيو في بيان "أمرت وزارة الخارجية اليوم بأن تبلغ الكونغرس رسميا نيتنا السماح ببيع العديد من المعدات المتطورة بقيمة 23,27 مليار دولار".

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