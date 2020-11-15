شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ عبدالرحمن السحيم.. ومغردون يتداولون آخر أعماله وكلماته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توفي اليوم الأحد ، الشيخ عبدالرحمن السحيم ، عضو الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية إثر نوبة قلبية .

ونعى عدد من الدعاة الشيخ السحيم ، داعين له بالرحمة والمغفرة ، وقال أحمد بن عبدالكريم الخضير : ” عرفت هذا الرجل من الناصحين ، لا تكاد تسمع كلمة إلا وقد وضعت في ميزانها ، اللهم أحسن وفادته، وأكرم نزله، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة .”

ونشر الخضير عبر هاشتاق #وفاة_الشيخ_عبدالرحمن_السحيم آخر أعمال الفقيد رحمه الله ، وكذلك آخر كلماته .

وتداول المغردون أعمالاً ومقاطع مصورة للشيخ السحيم -رحمه الله- ، وانهالت عليه الدعوات بالرحمة والمغفرة وأن يجزيه الله خيراً على الأعمال التي قدمها .