شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في ما يلي آخر التطورات المتصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم:



شهور من القيود في ألمانيا

سيتعين على الألمان العيش "مع احتياطات وقيود كبيرة لمدة أربعة أو خمسة أشهر قادمة على الأقل"، بسبب عدد الإصابات "التي لا تزال مرتفعة جدًا، أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أسبوعين"، وفق ما ذكر وزير الاقتصاد بيتر ألتماير الأحد، عشية اجتماع حكومي لتقييم التقدم الذي تم احرازه نتيجة للتدابير التي تم فرضها في أوائل نوفمبر.

تنص هذه القيود على إغلاق عدد من المؤسسات المتعلقة بالطعام والترفيه والرياضة والثقافة، لمدة شهر على الأقل.

أكثر من 1.3 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,313,471 شخصا في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 245,614 وفاة، متقدمة على البرازيل (165,658 وفاة) والهند (129,635 وفاة) والمكسيك (98259 وفاة) والمملكة المتحدة (51766 وفاة).

تجاوزت المكسيك عتبة مليون إصابة السبت، لتصبح الدولة الحادية عشرة التي تتجاوز هذا المستوى بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا.

انتخابات محلية في البرازيل

بدأ البرازيليون الأحد التصويت للانتخابات المحلية التي تجري ضمن تدابير صحية صارمة، مع منح الأولوية خلال الفترة الأولى التي تمتد لثلاث ساعات للناخبين المسنين، المعرضين لخطر الإصابة بكوفيد-19، والذي يهدد بحدوث موجة ثانية في البلاد.

وطلب من الناخبين لهذه الجولة الأولى البالغ عددهم 148 مليون برازيلي إحضار قلمهم الخاص وتعقيم أيديهم عدة مرات واحترام التباعد في مراكز الاقتراع.

المنتخب الإيطالي لكرة القدم بدون مدرب

سيدير مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني، الذي لا يزال مصابا بفيروس كورونا ويخضع للحجر الصحي، الفريق عن بعد في مباراته ضد بولندا مساء الأحد ضمن دوري الأمم.

وكما حدث الأربعاء عندما فاز المنتخب في المباراة الودية أمام إستونيا (4-0) في فلورنسا، سيتولى مساعد مانشيني، لاعب ميلان السابق ألبيريكو إيفاني، مسؤولية المنتخب، وفق الإتحاد الإيطالي لكرة القدم.