بعد "صواريخ الفجر"... هل إطلاق القذائف من غزة سببه "عطل فني"؟

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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، مساء اليوم الأحد، أن التحقيق الأولي الذي أجرته حركة الجهاد الإسلامي وسط نشطائها، أظهر أنه لم يكن هناك أي عملية إطلاق للصواريخ تجاه إسرائيل، الليلة الماضية.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن التحقيق جار الآن لفحص إمكانية هل حدث إطلاق القذائف بسبب ماس كهربائي في أعقاب الأمطار الغزيرة والسيول، التي أغرقت مواقع للصواريخ في قطاع غزة، أم لا.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قصف مواقع في غزة بالمروحيات والدبابات، قال إنه ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش في بيان إنه "تم إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل في وقت سابق الليلة، وردا على ذلك، قصفت قواتنا بنية تحتية تابعة لحماس ومواقع عسكرية في غزة".

في وقت سابق صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية سمع دوي انفجارات ليل السبت الاحد فوق مدينة عسقلان، وأفاد السكان برؤية عملية اعتراض صواريخ.