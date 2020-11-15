صحيفة: توقيف إسرائيليين اثنين في الإمارات أثناء تصويرهما لمنشأة حكومية في دبي

القدس - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر في الجالية اليهودية بدبي قولها "تم اعتقال مواطنين إسرائيليين اثنين في دبي بزعم قيامهما بتصوير منشأة حكومية".
The UAE Embassy in Moscow
وقال رئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف، للصحيفة "آمل ألا تتكرر مثل هذه الحالات. الإمارات ترحب بالإسرائيليين بالحب والحنان، ولا نريد أن نرى سلوكا غير لائق من الإسرائيليين في الإمارات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "عددًا لا بأس به من الإسرائيليين يتواجدون حاليًا في دولة الإمارات، حتى قبل أن يصبح الإعفاء من التأشيرة بين البلدين ساريًا. حيث دخل العديد من الإسرائيليين إلى الإمارات من خلال دعوات وردت من مسؤولين رسميين في الدولة أو من خلال جوازات سفر أجنبية".
كانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، في أيلول/سبتمبر الماضي، معاهدة سلام.
وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، صادقت حكومة الإمارات على اتفاق توصلت إليه مؤخرا مع إسرائيل على إعفاء الزوار من البلدين من تأشيرة الدخول بشكل متبادل.
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