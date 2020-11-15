موسكو - سبوتنيك. وتناول اللقاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تطوير علاقات البلدين، خصوصا السياسية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والصحة والتعليم.
© AP Photo / Kayhan Ozer
ونوه الشيخ تميم بن حمد بعمق علاقات البلدين، وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد تطلعه إلى تواصل اللقاءات في المستقبل، كما أعرب عن شكره على سرعة استجابة دولة قطر ودعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأثنى الرئيس التونسي على إعلان أمير قطر عن إجراء انتخابات مجلس الشورى القطري في تشرين الأول/أكتوبر من العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يستعرض ورئيس تونس المستجدات على الساحة الليبية وتعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.