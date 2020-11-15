وغرد شقيق أمير قطر مع الصور عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى يستقبل أخاه فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد في الدوحة.. تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقة تعاون وأخوة وطيدة".
وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء أمس السبت، بأن الرئيس التونسي يزور قطر تلبية لدعوة وجهها له أمير قطر، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والمتنامية بين البلدين الشقيقين قطر وتونس.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأوضحت أن دولة قطر ودعت بنجاح واقتدار كل المعوقات والعراقيل التي استهدفت عزلها وقطع خطوط التواصل بينها وبين أشقائها العرب وأصدقائها بكافة أرجاء المعمورة، كما تظهر الزيارة أن التصدي لجائحة كورونا "كوفيد ـ19" وهو الشغل الشاغل لمختلف دول العالم، لا يثني دولة قطر ولا يمنعها من القيام بدورها القومي والأخوي والإنساني تجاه الأشقاء والأصدقاء بكل زمان ومكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن القمة القطرية التونسية، اليوم الأحد، تشكل فرصة طيبة لمراجعة ما أنجزه البلدان وما يطمحان إليه على طريق الارتقاء بالتعاون والتنسيق بينهما بكافة المجالات خدمة لمصالح وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وستؤسس لمرحلة ومحطة جديدة في العلاقات الثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يستقبل الرئيس التونسي في الدوحة... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.