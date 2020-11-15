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وذكر بيان صحفي أنه تم بالفعل حضور الجماهير لبطولات برياضات: الملاكمة، الجولف، الكريكت، كرة السلة، البولو، وبطولة "ريد بل" للسيارات "كار بارك درفت" وبناء الأجسام، كما جار العمل للتجهيز لعودة الجماهير في البطولات الرياضية المقبلة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي أو يشرف على تنظيمها.
وأكد البيان الصحفي الإماراتي أن مجلس دبي الرياضي خاطب المنظمين والاتحادات الرياضية بإمكانية عودة الجماهير لمباريات جميع الرياضات التي تقام في ملاعب وصالات دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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