الإمارات تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب

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وأفادت صحيفة " الإمارات اليوم"، ظهر اليوم الأحد، بأن مجلس دبي الرياضي، اليوم الأحد، قد تلقى موافقة المجلس التنفيذي لإمارة دبي واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، من أجل عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بنسبة 30%.

وذكر بيان صحفي أنه تم بالفعل حضور الجماهير لبطولات برياضات: الملاكمة، الجولف، الكريكت، كرة السلة، البولو، وبطولة "ريد بل" للسيارات "كار بارك درفت" وبناء الأجسام، كما جار العمل للتجهيز لعودة الجماهير في البطولات الرياضية المقبلة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي أو يشرف على تنظيمها.

وأكد البيان الصحفي الإماراتي أن مجلس دبي الرياضي خاطب المنظمين والاتحادات الرياضية بإمكانية عودة الجماهير لمباريات جميع الرياضات التي تقام في ملاعب وصالات دبي.