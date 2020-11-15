قبيلة "طيء" العربية تؤكد استمرار مقاومة "الاحتلال" ورفض الانفصال شرقي سوريا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن أبناء قبيلة طيْ وشيوخ ووجهاء عشائرها في قرى ريف القامشلي شمالي محافظة الحسكة تجمعوا، اليوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في قرية "جرمز" في الملتقى الوطني لأبناء القبيلة تحت عنوان (قبيلة طيء يداً بيد مع الجيش العربي السوري لطرد المحتلين الأمريكي والتركي وأدواتهم).

© Sputnik . Ateyah Al-Ateyah قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا

ورفع المشاركون الأعلام السورية وصور الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري والقوات الصديقة الحليفة من روسيا الاتحادية في حربهم ضد الإرهاب.

© Sputnik . Ateyah Al-Ateyah قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا

بدوره أكد عضو مجلس الشعب السوري حسن السلومي لـ "سبوتنيك"، أن أبناء قبيلة طيء العربية وشيوخها ووجهاءها أكدوا خلال ملتقاهم، على التمسك بخيار المقاومة الشعبية المسلحة، ضد جميع القوى المحتلة لبلادهم ومنطقتهم الجزيرة السورية، رافضين كل إشكال الانفصال والتجزئة.

وأضاف السلومي وهو قائد مركز الدفاع الوطني في محافظة الحسكة وأحد وجهاء قبيلة طيء بأن أبناء العشائر العربية ومنهم أبناء قبيلة طئء يد بيد مع الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب وضد كل كل أنواع الاحتلال لبلدنا الحبيب سوريا، حيث أكد الملتقى على العمل مع جميع أبناء العشائر العربية والتوحد معها في محاربة الاحتلاليين الأمريكي والتركي، اللذان يحتلان أجزاء كبيرة من منطقة الجزيرة السورية الغنية بالثروات.

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah

قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah 1 / 12 © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah قبيلة (طيء) العربية: مقاومة الاحتلال ورفض الانفصال شرقي سوريا

وتابع السلومي بأن السوريين لا يهمم من سيكون الرئيس الأمريكي القادم، لأنهم يعانون من السياسة الأمريكية التي تقوم على الاحتلال والمطامع الشخصية، بهدف حماية الكيان الصهيوني، وإخضاع الشعب والقيادة السورية، لذلك نحن كشعب سوري وقبائل عربية تفتخر بأننا جزء من هذا الشعب ونؤكد على تمسكنا بخيار المقاومة الشعبية لطرد الاحتلال الأمريكي من كامل الأراضي السورية.

تشهد مناطق الجزيرة والفرات شرقي سوريا، عمليات عسكرية واعتصامات شعبية ومظاهرات مستمرة وتجمعات استنكاراً ورفضاً لأنواع الاحتلال والحرب العدوانية على السوريين ودولتهم والمتمثل بوجهها الاقتصادي (قانون قيصر).