أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن توفر وظائف شاغرة في الرياض بمسميات أخصائي قانوني مالي، وأخصائي تطوير قطاع مالي.
واشترطت مؤسسة النقد، على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصلاً على مؤهل الماجستير في التخصصات ذات الصلة بالوظيفة مثل إدارة الأعمال والمالية.
كما اشترطت مؤسسة النقد العربي السعودي توافر خبرة في المجال ذي الصلة بالوظيفة.
وأوضحت المؤسسة أنه يمكن التقديم، على الوظائف من خلال الرابط التالي :
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في مؤسسة النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.