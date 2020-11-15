شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع تعنيف أب لبناته في «مكة»: جارٍ المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الأحد ، مع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعنيف أب لبناته في مكة المكرمة.

وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة.

وأكد أنه جار المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص، تمهيداً لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.