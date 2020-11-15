شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: فك تكدس 81 ألف عامل داخل سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة أحمد قطان أن الوزارة نفذت أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة.
وأضاف “قطان” خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم، أن الوزارة تمكنت من تفريق تكدس 81 ألف عامل داخل سكن العمالة.
وأشار إلى أن الوزارة أنشأت 17 ألف غرفة عزل داخل 9 آلاف عقار.
وأكد أن صاحب العقار مسؤول عن مخالفات سكن العمالة
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