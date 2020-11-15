شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انقلاب شاحنة على أحد الطرق بنجران بعدما فقد سائقها السيطرة عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحادث انقلاب مروع لشاحنة على طريق سريع في نجران . وأظهر الفيديو سائق الشاحنة ويبدو أنه قد فقد السيطرة عليها عند أحد المنعطفات ، لتسير الشاحنة بشكل مباشر وتخرج عن الطريق ثم تصدم بصناديق للقمامة وتنقلب على جانب الطريق . ولم يتسن لـ “الخليج 365” التأكد من وقت وقوع الحادث.

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